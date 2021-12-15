В Казани почти достроили спортивный комплекс для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Казани подходит к завершению строительство спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Объект готов на 90%.

Спорткомплекс расположен по адресу: ул. Серова, 4а. На первом этаже будут проходить тренировки по фехтованию на колясках, бочче, баскетболу на колясках, волейболу и борьбе. Здесь же обустроят раздевалки, душевые, сауну, ресепшен и пункт охраны.

На втором этаже поместят зал с оборудованием для электрической мышечной стимуляции, массажный кабинет, кардиозону и современные силовые тренажеры.

Фото: pxhere.com

Сейчас в спорткомплексе устанавливают двери, электрооборудование, сантехнику, укладывают паркет и плитку. Уже закуплено спортивное оборудование: беговые реабилитационные дорожки, кардиотренажеры, велотренажеры, прорезиненные гантели, шведская стенка, спортивное оборудование для игры в бочче и многое другое, сообщается на сайте мэрии Казани.



Планируется, что спорткомплекс будет использоваться в качестве площадки для подготовки к Паралимпиаде.

В июне мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил, что в городе появится виртуальная карта, на которой отметят объекты с неразвитой доступной средой. Также на этой карте предложили отображать информацию об акциях на посещение культурных и развлекательных учреждений города.

Татьяна Леухина