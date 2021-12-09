Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам 2021 года

Фото: Анна Сейтумерова

По итогам 2021 года инфляция в России может быть чуть выше верхней границы прогноза Банка России в 7,4—7,9%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.



Согласно базовому прогнозу, не ожидается повышения ставки выше 1 п.п. Вместе с тем сохранение или повышение ставки на 0,25 п.п. маловероятно, сказала она «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи 8%.

Маргарита Головатенко