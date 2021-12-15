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Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

18:31, 15.12.2021
Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата
Фото: pixabay.com

Германия объявила двух российских послов в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

— Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России, — приводит «РИА Новости» слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Убийство гражданина Грузии в Берлине нарушает суверенитет ФРГ, подчеркнула она.

Сегодня суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку 56-летнего россиянина Вадима Красикова. Он обвинялся в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны и получил убежище в Берлине. Его застрелили 23 августа 2019 года. В Германии посчитали, что убийство было совершено по заказу от неустановленного госоргана России.

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