Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Германия объявила двух российских послов в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

— Это убийство по государственному заказу, как было сегодня установлено судом, представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Мы поэтому вызвали на беседу посла России, — приводит «РИА Новости» слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Убийство гражданина Грузии в Берлине нарушает суверенитет ФРГ, подчеркнула она.

Сегодня суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку 56-летнего россиянина Вадима Красикова. Он обвинялся в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны и получил убежище в Берлине. Его застрелили 23 августа 2019 года. В Германии посчитали, что убийство было совершено по заказу от неустановленного госоргана России.