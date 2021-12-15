Закон о продлении заморозки накопительной части пенсии одобрен в Совфеде

Совет Федерации сегодня одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2024 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование будут и дальше направляться на финансирование страховых пенсий. Реализация подобного законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 772,9 млрд рублей.

Накопительная часть пенсии была заморожена с 2014 года. Это значит, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно законодательству РФ, накопительная пенсия формируется у граждан, родившихся в 1967 году и после, за счет уплат страховых взносов работодателями на ее финансирование.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что пенсионеры, отработавшие в сельской местности 30 и более лет, будут получать надбавку с 2022 года. В стаж включается работа на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях, выполнявшаяся до 1992 года.



Дарья Акимова