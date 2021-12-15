В России на 10—12% выше смертность в сельской местности с плохими дорогами

В удаленных сельских местностях, где плохие дороги и не развита инфраструктура, смертность выше на 10—12%. Такие данные представила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По всем регионам провели анализ причин, которые не позволяют добиться улучшения показателей заболеваемости и смертности. Так, в Белгородской области больше 300 населенных пунктов нуждаются в ремонте или строительстве дорог. Смертность от острых состояний там на 7,5% выше, чем в соседних населенных пунктах.

«У нас сегодня на карте РФ треть всех организаций первичного звена на селе в 40 регионах не имеет дорог с твердым покрытием или такие дороги нуждаются в ремонте, 44% сельских населенных пунктов не имеют маршрутов общественного транспорта. В таких пунктах, к сожалению, смертность на 10—12% выше, чем в городских», — приводит слова Голиковой ТАСС.

В регионах, где превышено ПДК по выбросам вредных веществ в атмосферу, смертность от болезней органов дыхания на 35% выше, чем регионах, где такого превышения нет, добавила Голикова.

Ранее сообщалось, что правительство России направит на развитие инфраструктуры сельских территорий более 220 млрд рублей.



Ольга Шагиева