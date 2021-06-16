В России 220 млрд рублей направят на развитие сельских территорий

Правительство России направит на развитие инфраструктуры сельских территорий более 220 млрд рублей. Об этом на коллегии Минсельхоза заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В прошлом году на реализацию этой госпрограммы направили почти 34 млрд рублей. Однако, по словам премьера, «предстоит еще сделать немало».

«Именно поэтому в текущем году общее финансирование на развитие инфраструктуры села по всем госпрограммам станет еще больше и в целом составит более 220 млрд рублей», — сказал Мишустин

В правительстве рассчитывают, что эти меры изменят жизнь на селе, а также убедят переехать в сельскую местность молодежь и квалифицированных специалистов.

Ольга Плешкова