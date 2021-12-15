«Татнефть» выиграла аукционы на два нефтяных участка в Татарстане

«Татнефть» выиграла аукционы на Верхне-Уратьминский и Макаровский участки в Татарстане. Лицензии на право разведки и добычи углеводородного сырья предоставят на 20 лет.

«Татнефть» предложила 1,272 миллиарда рублей за Верхне-Уратьминский участок при начальной цене 1,157 миллиарда. За Макаровский участок компания предложила 1,861 млрд рублей при стартовом ценнике 1,692 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минприроды РФ.



Площадь Верхне-Уратьминского участка — 18 кв. км, Макаровского — 31,6 кв. км.



В ноябре 2021-го группа «Татнефть» добыла 2,359 млн тонн нефти, что на 12,4% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.



Татьяна Демина