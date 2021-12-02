«Татнефть» увеличила добычу на 12,4% год к году, снизила на 3,2% к октябрю

Группа «Татнефть» в ноябре этого года добыла 2,359 млн тонн нефти — это на 12,4% превысило показатель ноября прошлого года, сообщает «Интерфакс».



Добыча снизилась на 3,2% по сравнению с октябрем текущего года. За январь — ноябрь группа добыла 25,391 млн тонн нефти, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Головная компания группы — ПАО «Татнефть» в январе — ноябре добыла 25,115 млн тонн нефти, показав рост на 6,7%. За ноябрь компания добыла 2,334 млн тонн. Дочерние компании «Татнефти» за пределами Татарстана за 11 месяцев добыли 275,3 тыс. тонн нефти, показав снижение на 5,9%, 25,4 тыс. тонн из них — в ноябре. С начала года было добыто 3,353 млн тонн сверхвязкой нефти (+9,4%), в ноябре — 302,8 тыс. тонн.

Фото: wikipedia.org

Нефтекомплекс ТАНЕКО за 11 месяцев переработал 1,18 млн тонн нефти, в последнем месяце — 1,336 млн тонн. Всего произведено 11,692 млн тонн нефтепродуктов с учетом иного сырья, в ноябре — 1,426 млн тонн.

В 2022 году «Татнефть» планирует добыть более 28 млн тонн нефти.

Маргарита Головатенко