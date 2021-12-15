Набережные Челны попали в список городов, где опаснее всего встречать Новый год

Набережные Челны попали в список российских городов, где опаснее всего встречать Новый год. Неспокойная обстановка в дни праздника отмечается также в Уфе, Москве, Краснодаре и Тюмени.

Городами с самой благоприятной обстановкой для встречи Нового года стали Смоленск, Челябинск, Саратов, Тамбов и Екатеринбург.

Рейтинг формировался по коэффициенту, рассчитанному исходя из соотношения количества тревог к количеству объектов в портфеле компании «Delta Системы безопасности» в каждом городе, сообщает «РИА Новости».



Кроме того, эксперты назвали Казань в числе городов, где в Новый год фиксируется наибольшее количество тревог. Наряду со столицей Татарстана в списке Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и Самара.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне в Челнах открыли новогоднюю елку в поселке Замелекесье. Главную елку на площади Азатлык откроют в автограде в пятницу, 17 декабря.



Татьяна Демина