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Набережные Челны попали в список городов, где опаснее всего встречать Новый год

14:59, 15.12.2021
Набережные Челны попали в список городов, где опаснее всего встречать Новый год
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Набережные Челны попали в список российских городов, где опаснее всего встречать Новый год. Неспокойная обстановка в дни праздника отмечается также в Уфе, Москве, Краснодаре и Тюмени.

Городами с самой благоприятной обстановкой для встречи Нового года стали Смоленск, Челябинск, Саратов, Тамбов и Екатеринбург.

Рейтинг формировался по коэффициенту, рассчитанному исходя из соотношения количества тревог к количеству объектов в портфеле компании «Delta Системы безопасности» в каждом городе, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, эксперты назвали Казань в числе городов, где в Новый год фиксируется наибольшее количество тревог. Наряду со столицей Татарстана в списке Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и Самара.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне в Челнах открыли новогоднюю елку в поселке Замелекесье. Главную елку на площади Азатлык откроют в автограде в пятницу, 17 декабря.

Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия Татарстан

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