В Татарстане открыли первую новогоднюю елку

В Татарстане открылась первая новогодняя елка. Праздничную программу провели в поселке Замелекесье в Набережных Челнах, сообщается на сайте исполкома.

На площадке подготовили для детей ледяную горку, установили аттракционы, организовали игровые площадки. В этом году на площадке появился «Трамвай желаний».

Фото: nabchelny.ru

Вчера вечером артисты Центра культуры «Эврика» провели для зрителей праздничную программу.



Главную елку на площади Азатлык откроют в Набережных Челнах 17 декабря. Новогодние мероприятия на этом месте запланированы на 31 декабря, 7 и 13 января.



Ольга Шагиева