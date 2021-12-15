В ноябре этого года сайт «Авито» посетили 279,6 млн пользователей

В ноябре текущего года «Авито» стал самым посещаемым сайтом объявлений. Об этом сообщает сервис сквозной аналитики Similar Web.

Так, за указанный месяц сайт посетили 279,6 млн раз. В среднем на «Авито» пользователь проводит около 11 минут и за это время успевает посетить 11 страниц с объявлениями.

Фото: pixabay.com

Также в числе популярных сайтов объявлений оказались американский Craigslist и французский Leboncoin.

В октябре пользователи «Авито» стокнулись со сбоями в работе сервиса. Проблемы с веб-сайтом испытали 54% пользователей. Еще 43% пожаловались на сбои в работе приложения. Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Диана Жиленкова