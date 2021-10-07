В Челнах выставили на продажу монету с браком за 250 млн рублей

Фото: скриншот

В Набережных Челнах выставили на продажу монету номиналом 2 рубля за 250 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Авито.

Монета была выпущена в 1997 году. По словам продавца, у нее — редкий брак в виде вкраплений. Монета — идеально сохранившийся раритет из 90-х, случайно попавший с производства.

Фото: скриншот

Продавец отмечает, что монета может попасть в достойную коллекцию или подойдет в качестве подарка.

В прошлом году в Набережных Челнах выставили на продажу монету номиналом 5 копеек за 5 млрд рублей.

