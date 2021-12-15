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Российский фрегат «Маршал Шапошников» провел пуск ракеты в Японском море

11:47, 15.12.2021
Российский фрегат «Маршал Шапошников» провел пуск ракеты в Японском море
Фото: кадр видео

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», сообщили в Минобороны России.

Пуск производился по подводной цели, боевая часть ракеты успешно поразила ее.

В Минобороны отметили, что противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.

Чтобы запускать ракеты, используют универсальные пусковые установки. Они позволяют применить крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОПК

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