Российский фрегат «Маршал Шапошников» провел пуск ракеты в Японском море
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», сообщили в Минобороны России.
Пуск производился по подводной цели, боевая часть ракеты успешно поразила ее.
В Минобороны отметили, что противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок.
Чтобы запускать ракеты, используют универсальные пусковые установки. Они позволяют применить крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».
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