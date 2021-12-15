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На уборку казанских улиц от снега вышли 486 рабочих и 281 единица спецтехники

10:35, 15.12.2021 1
На уборку казанских улиц от снега вышли 486 рабочих и 281 единица спецтехники
Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня улицы Казани от снега будут очищать 486 дорожных рабочих и 281 единица специальной техники. В их число входят 62 комбинированные дорожные машины, 80 тракторных щеток, 47 самосвалов и др.

Как рассказали в мэрии, снег будут вывозить с различных точек города. Например, работы будут производиться на улицах Вишневского, Восстания, Декабристов, Космонавтов, Маяковского, Чистопольской, а также на Сибирском, Оренбургском трактах, проспекте Амирхана и многих других.

Фото: Дмитрий Резнов

Вчера вечером на город вновь обрушился снегопад. Пробки на дорогах оценили в девять баллов. Немного лучше ситуация оказалась сегодня утром: пробки достигли семи баллов. Не обошлось и без аварий.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:05
    вроде и вправду ездят убирают
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