В Казани утром в среду наблюдаются пробки

Фото: Максим Платонов

В Казани в среду утром, 15 декабря, наблюдается сложная дорожная ситуация, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сервис с утра оценивает пробки в 7 баллов, однако в социальных сетях появляются сообщения об особенно сильных проблемах с движением.

В Казани наблюдается как минимум девять аварий: на ул. Технической, на повороте с Оренбургского тракта к Танковому кольцу, сразу две аварии на просп. Победы, на ул. Космонавтов и Мамадышском тракте, на просп. Ямашева, на кольцевой дороге между ул. Фатыха Амирхана и Петра Витера, на ул. Декабристов. Движение на этих участках сильно затруднено.

Еще стоят в пробках Фермское шоссе, ул. Ломжинская и ул. Фучика, ул. Аграрная. Самый сильный коллапс — в Ново-Савиновском районе (просп. Ямшашева, ул. Фатыха Амирхана, ул. Маршала Чуйкова) и на Мамадышском тракте, а еще на ул. Мира.

Во вторник вечером в Казани образовались 9-балльные пробки.

Маргарита Головатенко