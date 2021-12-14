Во вторник вечером в Казани образовались 9-балльные пробки
В Казани во вторник вечером пробки достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы образовались на улицах Назарбаева, Вишневского, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Павлюхина, Технической. Затруднено движение на улицах Тукая, Московской, Лево-Булачной, Батурина, Пушкина, Бутлерова.
Также пробки наблюдаются на проспекте Ямашева, улицах Тэцевской, Петра Витера, Максимова, Беломорской, Короленко, Маршала Чуйкова.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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