Казанцам рассказали, как заплатить налоги за детей в личном кабинете родителя

Фото: Максим Платонов (архив)

Заплатить налоги за несовершеннолетних детей можно в личном кабинете родителя на сайте Федеральной налоговой службы. Об этом «Реальному времени» сообщили в инспекции ФНС России по Московском району Казани.

— В разделе «Налоги» в личном кабинете кабинете родителя появится всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно уплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию, — объяснили в ведомстве.

Чтобы добавить ребенка в личный кабинете родителя необходимо подключить ребенка к нему. Для этого следует обратиться в любой налоговой орган с паспортом и со свидетельством о рождении, подтвердив полномочия законного представителя.



Затем в личном кабинете родителя в разделе «Профиль» во вкладке «Семейный доступ» добавить пользователя — несовершеннолетнего ребенка, отправив запрос в его личный кабинет. Затем необходимо подтвердить запрос в личном кабинете ребенка.

В инспекции ФНС России по Московском району Казани напомнили, что если ребенок является собственником имущества, подлежащего налогообложению, то обязанность по уплате налогов исполняют родители.

Ранее в инспекции ФНС России по Московскому району Казани рассказали, как уплатить налоги за третьих лиц.



Татьяна Демина