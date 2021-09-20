Казанцы возмутились переездом Госархива РТ

Жители Казани возмутились перемещением Госархива РТ в здание, которое построили для федеральной структуры Росреестра и которое расположилось на краю взлетной полосы казанского аэродрома за Столбищами, сообщила «Вечерняя Казань».



Теперь посетители будут приезжать сюда реже. В том числе это станет проблемой для тех, кто занимается изучением своих родословных. Такой переменой недовольны сами работники Госархива, многие готовятся писать заявление на увольнение.

Госархив РТ освобождает все здания в республике. В их число входят два корпуса на улице Декабристов, еще два — на улице 8-го марта, а еще на улицах Кремлевской и Кави Наджми. Управление Госархива останется на улице Ново-Песочной, 44. Издание напоминает, что здания оснащены дорогим оборудованием, и только один его монтаж встанет Татарстану в миллионы.

В Госкомитете по архивному делу сообщили, что в большом хранилище для Росреестра просто перестали нуждаться: все бумажные документы переводятся на цифровые носители. Но новое здание отвечает требованиям архивного городка. Для посетителей и работников планируется ввести автобусы.

Маргарита Головатенко