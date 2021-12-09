В большинстве моногородов Татарстана зафиксировали снижение числа безработных

В большинсте моногородов Татарстана фиксируется снижение численности официально зарегистрированных безработных, сообщает Минтруда республики.



Так, в Нижнекамске насчитали 755 безработных, что на 32 человека меньше, чем в прошлую отчетную дату. Уменьшилось количество безработных в Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Камских Полянах и Чистополе — по состоянию на 8 декабря на учете состоят 293, 360, 24, 147 и 184 безработных соответственно.

Увеличилось число безработных в Челнах — на 39 человек.

В четверг, 9 декабря в казанском КДК им. Ленина пройдет ярмарка вакансий с 10.00 до 14.00. Организатором выступает служба занятости населения Казани. На ярмарке будут присутствовать представители кадровых служб предприятий. Горожане смогут с ними встретиться, получить информацию о вакансиях и направлениях для трудоустройства.

Маргарита Головатенко