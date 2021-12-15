Волынец: замена ЕГЭ на портфолио создаст для детей неравные шансы для поступления в вузы

Фото: Максим Платонов

Инициатива о замене ЕГЭ на портфолио выглядит заманчивой, но это может создать неравные шансы для поступления детей в вузы, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



По ее словам, хорошее портфолио сможет собрать ребенок, с которым занимаются не только учителя, но и родители. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ может быть сложной и зачастую требует участия родителей, и тем более того же требует участие в мероприятиях, конкурсах и проектной деятельности.

«Насколько равные возможности у детей, которые находятся, например, в сложной жизненной ситуации или проблемных семьях, и детей, которые растут в благополучных семьях?» — задалась вопросом Волынец. Она считает, что шансы на хорошее портфолио у ребенка в сложной жизненной ситуации по сравнению с ребенком из благополучной обеспеченной семьи очень отличаются.

По мнению Волынец, портфолио может служить лишь дополнением к существующему экзамену. Но и он требует пересмотра. Омбудсмен упомянула, что рада тому, что в обществе поднимается тема ликвидации ЕГЭ.

«Мы должны идти своим уникальным путем, а не копировать западный. Да, будет сопротивление, нам нужны значительные усилия и подключение экспертного сообщества. Но очень здорово, что вообще в этом направлении идет движение. Я верю, что мы выкарабкаемся из той ситуации, которая сегодня есть», — сказала Волынец «Газете.ру».

Фото: Максим Платонов

Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что портфолио выпускников школ при поступлении в вузы может стать альтернативой ЕГЭ. Подобную идею уже прорабатывают в ведомстве и расценивают как перспективную.

Маргарита Головатенко