В Минтрансе назвали стоимость продления трассы М12 «Москва — Казань» до Екатеринбурга

Стоимость продления трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга может обойтись в 260 млрд рублей. Об этом сообщила директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева во время заседания Совфеда.

Деньги будут выделены из Фонда национального благосостояния. Минтранс, вероятно, попросит кабмин изменить соотношение средств ФНБ и привлеченных инвестиций, передает радиостанция «Говорит Москва».

Фото: t.me/government_rus

В ноябре был объявлен тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по разработке проектной документации по строительству скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит, 1 этап км 0 — км 140, Башкортостан. На эти цели направили 2,1 млрд рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что проектно-сметная документация для строительства участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга уже готова.



Татьяна Леухина