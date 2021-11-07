Хуснуллин рассказал о готовности проектно-сметной документации участка М-12 от Казани до Екатеринбурга

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что готова проектно-сметная документация для строительства участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

По его словам, уже приступили к готовке территории и окончательно определили маршрут. На участке трассы от Москвы до Казани работы уже идут полным ходом. 12 тысяч человек и почти 5 тысяч единиц техники работают в круглосуточном режиме.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань М-12 должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы нужно закончить до 2024 года. Время в пути по новой дороге от Казани до Екатеринбурга должно сократиться с 14 до 7 часов.

На днях Хуснуллин сообщил о строительстве скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На нем задействовано больше 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники.





Дарья Акимова