На разработку проектной документации по строительству участка дороги Казань — Екатеринбург выделят 2,1 млрд руб.

Фото: Максим Платонов (архив)

Объявлен тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по разработке проектной документации по строительству скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит, 1 этап км 0 — км 140, Башкортостан. Начальная цена договора — 2,1 млрд рублей.

Заказчиком выступает государственная компания «Российские автомобильные дороги». Исполнителю необходимо подготовить и согласовать с заказчиком программу инженерных изысканий, выполнить актуализацию экономических изысканий, обеспечить рациональный подход по определению расчетной скорости на участке проектирования с учетом оптимальных геометрических характеристик автомобильной дороги, выделить в отдельный раздел проект лесовосстановления или лесоразведения и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заявки принимаются до 29 ноября. Итоги подведут на электронном аукционе, который состоится 13 декабря. В числе критериев оценки — опыт участника, наличие специализированных программных комплексов и др.

Сегодня глава «Автодора» Вячеслав Петушенко пообещал президенту России Владимиру Путину, что трасса М-12 Москва — Казань точно будет открыта в 2024 году. По его словам, при проектировании дороги специалисты убрали очень много избыточных технических решений, которые использовались ранее.

Диана Жиленкова