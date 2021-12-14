В Казани тариф на водоотведение в следующем году может вырасти на 41%

В Казани с 1 июля 2022 года водоотведение может подорожать на 41,2%. Об этом говорится в проекте указа президента Татарстана «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2022 год».

Согласно проекту документу, тариф на электроснабжение может увеличиться на 4,6% — до 4,3 рубля за кВт·ч, за холодное водоснабжение — до 24,8 рубля за куб. м (на 10,9%). Тарифы на теплоснабжение могут подняться на 6,2% — до 2006,46 рубля за Гкал, на газоснабжение — на 3% — до 6,25 рубля за куб. м. Тарифы за обращение с твердыми коммунальными отходами могут увеличиться на 4% и достигнуть 508,11 рубля за куб. м.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе стало известно, что в России тарифы на ЖКУ поднимутся на 4% с 1 июля 2022 года.



Ранее ООО «Челныводоканал» согласовал в Госкомитете Татарстана тарифы на воду в Челнах.

Татьяна Леухина