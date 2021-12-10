В 2022 году в России вырастут цены на услуги ЖКХ на 4%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) поднимутся на 4% с 1 июля 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу России.

По словам эксперта комиссии общественного совета при Минстрое РФ по ЖКХ Гайка Багдасаряна, при установлении параметров индексации тарифов и платы граждан за услуги опираются не на реальную экономическую ситуацию, а на прогноз социально-экономического развития страны и законопроект о федеральном бюджете. В нем сказано, что инфляция в 2022 году ожидается на уровне 4,3%.

В ФАС рассказали, что проконтролируют изменение стоимости ЖКУ и продолжат проводить мониторинг тарифов. Ведомство сдерживает их за счет ограничений в виде индексов платы за коммунальные услуги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России за второй квартал этого года снизились долги населения и предприятий за услуги ЖКХ.



Дарья Акимова