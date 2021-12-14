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Около одного из казанских домов местные жители обнаружили енота

16:57, 14.12.2021
Около одного из казанских домов местные жители обнаружили енота
Фото: скриншот видео

В казанском ЖК «Солнечный город» спасли енота, который забился у входа в подвал дома. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Местные жители не решились забрать животное, поскольку енот кусался. Через несколько часов на место приехали сотрудники Госкомитета по биоресурсам РТ и спасли животное. Как отметили специалисты ведомства, енот явно домашний.

Пользователи соцсетей выразили надежду, что животное просто сбежало, а не стало жертвой безответственных хозяев.

Также сегодня на казанском озере Кабан спасли от гибели лебедя-шипуна. Птица не могла питаться, была обессилена и не сопротивлялась, когда на помощь пришли люди. Сейчас жизни и здоровью лебедя ничего не угрожает.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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