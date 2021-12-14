На озере Кабан в Казани спасли от гибели лебедя-шипуна

В Казани спасли от гибели лебедя-шипуна на озере Кабан. Об этом сообщили в Госкомитете по биоресурсам Татарстана.

Сообщается, что птица не могла питаться, была обессилена и не сопротивлялась, когда на помощь пришли люди. Сейчас лебедь на лечебной станции по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Госкомитете напомнили, что по вопросам, связанным с лебедями, татарстанцы могут обращаться по телефону 8 (843) 211 70 78.



Ольга Шагиева