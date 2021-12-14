Шадриков назвал три главные экологические проблемы Татарстана

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на оnline-конференции «Реального времени» назвал три основные экологические проблемы республики: это Самосыровская свалка, иловые поля в районе Победилово и свалка в селе Прости под Нижнекамском.



— Рекультивация Самосыровской свалки — важнейшая проблема Татарстана. Это огромное пятно на территории Казани, — заявил глава Минэкологии РТ.

Вторая экологическая проблема Татарстана — иловые поля в районе Победилово, рассказал Шадриков. Пока начаты только проектно-изыскательные работы по их ликвидации, ведется поиск необходимых для этого технологий. Проект очень сложный, считает министр, необходимо не только обезвоживание полей, но и обеззараживание, обезвреживание от тяжелых металлов.

Третий важный экологический проект в Татарстане — это ликвидация свалки в селе Прости под Нижнекамском. По словам Шадрикова, если раньше это была «хайповая тема», свалка периодически горела, то на сегодня рекультивация уже завершается. Отходы все переданы на переработку — «проблема фактически решена».

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