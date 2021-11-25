В Рособрнадзоре прокомментировали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ
В Рособрнадзоре прокомментировали слова председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который выступил за отмену ЕГЭ.
В ведомстве сообщили, что ждут конкретных предложений по данному вопросу, пишет ТАСС.
Напомним, что Бастрыкин предложил возродить советскую систему школьного образования, которая, по его словам, была лучшей в мире, это все признавали всегда. Также, по мнению Бастрыкина, необходимо восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях.
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