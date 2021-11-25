Новости общества

16:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Рособрнадзоре прокомментировали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

14:41, 25.11.2021
В Рособрнадзоре прокомментировали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

В Рособрнадзоре прокомментировали слова председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который выступил за отмену ЕГЭ.

В ведомстве сообщили, что ждут конкретных предложений по данному вопросу, пишет ТАСС.

Напомним, что Бастрыкин предложил возродить советскую систему школьного образования, которая, по его словам, была лучшей в мире, это все признавали всегда. Также, по мнению Бастрыкина, необходимо восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также