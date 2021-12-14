В этом году в России заболеваемость гриппом оказалась в 50 раз ниже по сравнению с 2019 годом

Фото: Максим Платонов

В России за десять месяцев текущего года заболеваемость гриппом оказалась в 50 раз ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в презентации, которую представила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Российской академии наук.

Помимо прочего, из представленных данных следует, что заболеваемость ОРВИ в указанный период снизилась на 17,5%. А случаи заболевания энтеровирусными инфекциями оказались в 4,8 раза реже, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня глава ведомства сообщила, что в стране создали новую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. По словам Поповой, разработка уже тестируется в ЮАР, но ее можно применять и в РФ.

Диана Жиленкова