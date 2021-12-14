Банк ЗЕНИТ сократил срок принятия решения по потребкредитам в 10 раз

Банк ЗЕНИТ запустил розничный кредитный конвейер во всех офисах региональной сети.

Благодаря новой платформе банк принимает решение по потребительским кредитам в срок от 1 минуты. В среднем время ответа клиенту по кредитной заявке сократилось в 10 раз. Уровень одобрения заявок вырос на 10%.

В рамках запуска кредитного конвейера были улучшены модели оценки заемщиков, расширен перечень источников данных и применены продвинутые алгоритмы машинного обучения. Все это способствует увеличению уровня одобрения, повышению продаж и привлечению в банк еще большего количества надежных заемщиков. За счет внедрения новой платформы себестоимость выдачи кредита снизилась на 50%.



Запуск кредитного конвейера позволяет заемщикам сэкономить время ожидания решения банка, а значит, оперативно решить свои финансовые вопросы. В будущем мы планируем масштабировать данную технологию на выдачу ипотеки

«Банк ЗЕНИТ внедряет цифровые решения для повышения сервиса и удобства клиентов. Запуск кредитного конвейера позволяет заемщикам сэкономить время ожидания решения банка, а значит, оперативно решить свои финансовые вопросы. В будущем мы планируем масштабировать данную технологию на выдачу ипотеки», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Кредитный конвейер построен на новой технологической платформе, основанной на микросервисной архитектуре с использованием open-source-компонентов. Для анализа кредитной заявки используются лучшие технологии поведенческого скоринга. За принятие решения отвечает автоматизированная система, разработанная и адаптированная под текущие потребности розничного бизнеса.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО "Банк ЗЕНИТ"