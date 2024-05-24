В Татарстане зафиксирован рост цен на товары и услуги в апреле 2024 года

Фото: Максим Платонов

По итогам апреля годовая инфляция в Республике Татарстан составила 7,67%. Это отражает тенденцию к росту цен на многие товары и услуги. По сравнению с мартом, когда инфляция составляла 7,28%, наблюдается увеличение общего уровня цен.



Годовой прирост цен на продовольственные товары достиг 8,59%. В апреле рост цен на продукты питания ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с тем, что производители продуктов питания переносят в цены свои возросшие издержки.

Например, снижение предложения какао-бобов из-за неурожая в основных странах-производителях привело к росту мировых цен на них. Это, в свою очередь, увеличило затраты отечественных кондитерских фабрик на сырье. Кроме того, они продолжили переносить в стоимость своей продукции другие возросшие расходы, включая оплату труда.

В результате цены на кондитерские изделия начали расти быстрее. Также переработчики мяса и молока переносят в цены возросшие ранее издержки, включая затраты на логистику и оплату труда. В итоге говядина, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и молочная продукция в годовом выражении подорожали быстрее, чем в марте.



Цены на непродовольственные товары в годовом выражении выросли на 5,80%. Это связано с сохранением высокого спроса, который способствует переносу возросших затрат в цены.

Бытовая техника несколько подорожала в апреле при сохранении высокого спроса. Годом ранее цены на нее снижались, в том числе из-за расширения предложения за счет развития параллельного импорта.

Спрос на стройматериалы и мебель остается высоким из-за увеличения популярности индивидуального жилищного строительства. Это позволяет производителям переносить возросшие затраты в цены, что приводит к их увеличению.

Годовая инфляция в сфере услуг в апреле продолжила снижаться второй месяц подряд и составила 9,23%. Это во многом связано с эффектом высокой базы прошлого года.

Инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) ускорилась до 7,68% в апреле. Это выше, чем в предыдущем месяце, но ниже, чем общероссийский уровень инфляции (7,84%).

Годовая инфляция по России возросла до 7,84%. Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем. Это произошло в части цен тех товаров и услуг, которые обычно меняются под влиянием устойчивых, а не разовых факторов. Согласно прогнозам, проводимая денежно-кредитная политика должна снизить инфляцию в стране до 4,3—4,8% к концу 2024 года и поддерживать ее на уровне около 4% в дальнейшем.

Напомним, в апреле 2024 года инфляция в России выросла после замедления в марте. Потребительские цены увеличились на 0,5% — это больше, чем в предыдущем месяце.



Разиль Самигуллин