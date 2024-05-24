Инвестиционная активность российских компаний достигла рекордных показателей

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Согласно данным Центрального банка, инвестиционная активность российских компаний в первом квартале обновила исторический максимум. Во втором квартале ожидается новый рекорд. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом обеспеченность кадрами снизилась до минимума за всю историю наблюдений. В то же время планы компаний по найму на второй квартал находятся на максимуме.

Напомним, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, инвестиции в АПК в 2024 году могут составить 500 миллиардов рублей. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025—2027 годах на уровне 2,3—2,4% в год.

Разиль Самигуллин