Аналитик предсказывает снижение курса евро до 96 рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал RT о том, как будет меняться курс евро в ближайшее время.



По словам аналитика, на руку российской валюте сыграет налоговый период, пик которого придется на 28 мая.

— На этой неделе нет особых новостей, важных для рынка. Динамика остается спокойной. При этом есть позитивные факторы для рубля, которые будут влиять на российскую валюту в ближайшее время. В частности, налоговый период, а именно 28 мая — пик налоговых выплат. Этот фактор обязательно окажет поддержку рублю, — заявил он.

Эксперт отметил, что давление на евро оказывает налоговый период в России, во время которого на рынке присутствуют крупные сделки по продаже иностранной валюты. В связи с этим он предполагает, что в краткосрочной перспективе курс евро может снизиться до 96 рублей, возможно, уже на следующей неделе.

Аналитик также сообщил, что после этого ожидает возврата курсов иностранных валют на более высокие уровни. По его словам, это может произойти в июне.