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Делегация ВОЗ может посетить Россию в рамках одобрения «Спутника V»

10:19, 14.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Делегация ВОЗ может посетить Россию в рамках одобрения «Спутника V»
Фото: realnoevremya.ru

Центр имени Гамалеи Минздрава России ожидает приезда делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил заместитель директора Центра Денис Логунов.

В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко после переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил об устранении всех барьеров, которые препятствовали признанию вакцины, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что оснований менять вакцину против коронавируса пока нет. Однако при этом специалисты центра уже собрали конструкцию, приспособленную против омикрон-штамма.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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