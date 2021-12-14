В постпредстве России рассказали о расколе в Совбезе ООН из-за вопросов климата

Международное сообщество расколото по вопросам климата, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.



По его словам, раскол можно было видеть еще на конференции в Глазго в ноябре, но тогда было необходимо достичь консенсуса, что вынудило учесть позиции всех стран.

К расколу привело форсирование документа, предложенной Ирландией и Нигером, и неготовность партнеров к диалогу о коренных причинах проблем уязвимых стран, считает Небензя. Россия и Индия на конференции проголосовали против, Китай воздержался. Из-за использования Россией права вето документ не приняли.

В документе предлагалось подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности через климатическую проблематику, в нем игнорировались остальные моменты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Подробнее о саммите в Глазго — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко