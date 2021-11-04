Объединит ли саммит в Глазго богатые и бедные страны в борьбе с глобальными климатическими изменениями?

Богатые страны должны заплатить за перевод бедных на «зеленые рельсы»

31 октября в Глазго (Шотландия) стартовала 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН. Это ежегодное мероприятие, проходящее под эгидой ООН. Встреча в Глазго примечательна тем, что на ней будут подведены первые итоги выполнения Парижского соглашения по климату 2015 года. Участники двухнедельного форума должны будут договориться, как ускорить исполнение этого соглашения и перейти на зеленую энергетику. Колумнист «Реального времени» Артур Сафиуллин разбирается, чего ожидать от форума, какие стоят задачи перед участниками. И главный вопрос, на который необходимо найти ответ, — как мотивировать бедные страны на более решительные шаги, будут ли в этом сочетаться финансовые стимулы с жесткой санкционной политикой.

Что в повестке

В первые два дня лидеры стран Большой двадцатки проведут личные встречи: обсудят выполнение основных пунктов Парижского соглашения. Это:

снижение выбросов парниковых газов;

наращивание производства возобновляемой энергии;

удержание роста глобальной температуры на текущем уровне;

выделение средств бедным странам для борьбы с изменениями климата.

Для того чтобы избежать еще большего потепления, глобальные выбросы углерода необходимо сократить на 45% к 2030 году, но анализ деятельности более 100 стран показывает, что выбросы, наоборот, вырастут на 16% к этому времени. Налицо очень негативная тенденция, которую будет очень сложно переломить.

Надо отметить, что время для проведения саммита не самое удачное — страны сейчас больше озабочены борьбой с коронавирусом и последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией. Ироничным добавлением в общую копилку проблем явился и энергетический кризис в Европе и других регионах мира из-за слишком быстрого перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от традиционных углеводородных источников.

Для того чтобы избежать еще большего потепления, глобальные выбросы углерода необходимо сократить на 45% к 2030 году. Фото news.un.org

Но изменения в глобальном климате становятся все более заметными — в 2021 году мы наблюдали экстремальные температуры в Северной Америке (под 50 градусов), проливные дожди и затопления в Китае и Европе, на Тайване была сильнейшая засуха за последние 50 лет, у нас в России было небывало жаркое лето. И таких примеров в мире очень много. Это действительно глобальная проблема, и решить ее возможно только общими усилиями.

Но, как всегда, любые планы, которые прекрасно выглядят на бумаге, спотыкаются на этапе выполнения. Экономические резоны всегда берут верх над несколько эфемерной повесткой борьбы с глобальными климатическими изменениями.

Чего ожидать

По замыслу организаторов саммита, основная его цель — завершить принятие правил Парижского клуба, связанных с международным сотрудничеством по проектам и нерыночным взаимодействиям, и согласовать параметры помощи самым бедным и уязвимым странам. Но накануне саммита развивающиеся страны изложили свои требования.

Более богатые страны должны выделить средства на воплощение заложенных решений — полностью профинансировать все инициативы, а это порядка 100 млрд долларов ежегодно.

Развитые страны обязаны выплатить компенсацию за тот ущерб, который уже был нанесен экономикам развивающихся государств глобальным потеплением.

Перевод экономик развивающихся стран на «зеленые рельсы» оплачивается за счет развитых стран.

Перевод экономик развивающихся стран на «зеленые рельсы» оплачивается за счет развитых стран. Фото news.un.org

Требования нешуточные. Но и до ежегодного выделения таких сумм очень далеко — в планах было выделить развивающимся экономикам суммарно 100 млрд долларов к 2020 году на эти цели, но на текущий момент собрано всего 79 млрд долларов. Причем большая часть этих средств не выдается безвозмездно в виде грантов, а оформлены как кредитные обязательства — их придется возвращать! Но как? Например, Киргизия вообще не способна выплачивать кредиты, для этой страны актуальнее гранты на адаптацию водного хозяйства, здравоохранения и сельского хозяйства. По мнению экспертов, финансирование борьбы с изменением климата в развивающихся странах станет самой важной темой обсуждения на саммите.

Вопросы есть ко всем. В том числе и к России

Несомненно, продолжатся обвинения Китая в неготовности вступить в гонку за углеродную нейтральность — эта страна, по мнению многих, постарается не брать на себя реальных обязательств. Новые цели Китая мало чем отличаются от заложенных в Парижских соглашениях, что кажется топтанием на месте. Китай собирается выйти на пик своих выбросов к 2030 году и на нейтральность — до 2060 года. И учитывая размер производственных мощностей в этой стране, требуется все-таки поддержать их усилия, вместо неконструктивной критики.

Индия вообще не собирается брать на себя какие-либо обязательства по выбросам, ссылаясь на статус развивающейся экономики. Наряду со странами Африки самостоятельно она не в силах достичь углеродной нейтральности. Все они зависят от международной помощи. И тут все зависит от того, как оперативно развитые страны будут выделять средства. Они, как локомотивы индустриального развития, обязаны финансировать тот ущерб, который уже нанесли своими производствами в прошлом. Теперь же, перенеся их в развивающиеся страны, многие из них готовы умыть руки и создать свой экологический «рай» в каждой отдельной стране. Так это не работает, ведь атмосфера планеты — это система сообщающихся сосудов, и если где-то убыло, обязательно где-то прибудет.

Претензии есть и к нашей стране — зависимость от ископаемых источников энергии и недооценка вреда выбросов. Со вторым аргументом сложно не согласиться, так как в сознании наших сограждан климатические проблемы не имеют веса, многие относятся к этой проблеме как к некому заговору и псевдонаучному явлению.

Претензии есть и к нашей стране — зависимость от ископаемых источников энергии и недооценка вреда выбросов. Фото: pravdapfo.ru

Что касается первого аргумента, наши огромные запасы природного газа и его использование в генерации электроэнергии позволит нам безболезненно пройти так называемый «переходный период», так как природный газ считается самым чистым ископаемым топливом. Что будет дальше — остается открытым вопросом. В плане выбросов нам на руку играет очень серьезное сокращение промышленного производства после распада СССР. Посудите сами — выбросы парниковых газов сократились до 70% от уровня 1990 года. Проводятся эксперименты по достижению нейтральности в отдельных регионах страны. Нельзя сказать, что ничего не делается, это не так. Но необходима кардинальная смена сознания людей, будущее потомков в наших руках, и нам пора это осознать.

В заключение хотелось бы отметить, что саммит в Глазго может обернуться провалом — велика вероятность того, что участники ни к чему не придут либо обсудят все аспекты ст. 6 Парижских соглашений, где прописаны разные виды учета парниковых выбросов, и разъедутся по домам. Но в идеале должны быть обсуждены торговые квоты на выбросы, «зеленое» финансирование, помощь развивающимся странам, обязательность исполнения так называемых ОНУВов (определяемые на национальном уровне вклады в глобальные меры по снижению выбросов). Хочется надеяться, что участники займутся именно техническими аспектами климатической политики. Было очень много сказано, пора приниматься за практическую реализацию!

Артур Сафиулин