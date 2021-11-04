Объединит ли саммит в Глазго богатые и бедные страны в борьбе с глобальными климатическими изменениями?
Богатые страны должны заплатить за перевод бедных на «зеленые рельсы»
31 октября в Глазго (Шотландия) стартовала 26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН. Это ежегодное мероприятие, проходящее под эгидой ООН. Встреча в Глазго примечательна тем, что на ней будут подведены первые итоги выполнения Парижского соглашения по климату 2015 года. Участники двухнедельного форума должны будут договориться, как ускорить исполнение этого соглашения и перейти на зеленую энергетику. Колумнист «Реального времени» Артур Сафиуллин разбирается, чего ожидать от форума, какие стоят задачи перед участниками. И главный вопрос, на который необходимо найти ответ, — как мотивировать бедные страны на более решительные шаги, будут ли в этом сочетаться финансовые стимулы с жесткой санкционной политикой.
Что в повестке
В первые два дня лидеры стран Большой двадцатки проведут личные встречи: обсудят выполнение основных пунктов Парижского соглашения. Это:
- снижение выбросов парниковых газов;
- наращивание производства возобновляемой энергии;
- удержание роста глобальной температуры на текущем уровне;
- выделение средств бедным странам для борьбы с изменениями климата.
Для того чтобы избежать еще большего потепления, глобальные выбросы углерода необходимо сократить на 45% к 2030 году, но анализ деятельности более 100 стран показывает, что выбросы, наоборот, вырастут на 16% к этому времени. Налицо очень негативная тенденция, которую будет очень сложно переломить.
Надо отметить, что время для проведения саммита не самое удачное — страны сейчас больше озабочены борьбой с коронавирусом и последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией. Ироничным добавлением в общую копилку проблем явился и энергетический кризис в Европе и других регионах мира из-за слишком быстрого перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от традиционных углеводородных источников.
Но изменения в глобальном климате становятся все более заметными — в 2021 году мы наблюдали экстремальные температуры в Северной Америке (под 50 градусов), проливные дожди и затопления в Китае и Европе, на Тайване была сильнейшая засуха за последние 50 лет, у нас в России было небывало жаркое лето. И таких примеров в мире очень много. Это действительно глобальная проблема, и решить ее возможно только общими усилиями.
Но, как всегда, любые планы, которые прекрасно выглядят на бумаге, спотыкаются на этапе выполнения. Экономические резоны всегда берут верх над несколько эфемерной повесткой борьбы с глобальными климатическими изменениями.
Чего ожидать
По замыслу организаторов саммита, основная его цель — завершить принятие правил Парижского клуба, связанных с международным сотрудничеством по проектам и нерыночным взаимодействиям, и согласовать параметры помощи самым бедным и уязвимым странам. Но накануне саммита развивающиеся страны изложили свои требования.
- Более богатые страны должны выделить средства на воплощение заложенных решений — полностью профинансировать все инициативы, а это порядка 100 млрд долларов ежегодно.
- Развитые страны обязаны выплатить компенсацию за тот ущерб, который уже был нанесен экономикам развивающихся государств глобальным потеплением.
- Перевод экономик развивающихся стран на «зеленые рельсы» оплачивается за счет развитых стран.
Требования нешуточные. Но и до ежегодного выделения таких сумм очень далеко — в планах было выделить развивающимся экономикам суммарно 100 млрд долларов к 2020 году на эти цели, но на текущий момент собрано всего 79 млрд долларов. Причем большая часть этих средств не выдается безвозмездно в виде грантов, а оформлены как кредитные обязательства — их придется возвращать! Но как? Например, Киргизия вообще не способна выплачивать кредиты, для этой страны актуальнее гранты на адаптацию водного хозяйства, здравоохранения и сельского хозяйства. По мнению экспертов, финансирование борьбы с изменением климата в развивающихся странах станет самой важной темой обсуждения на саммите.
Вопросы есть ко всем. В том числе и к России
Несомненно, продолжатся обвинения Китая в неготовности вступить в гонку за углеродную нейтральность — эта страна, по мнению многих, постарается не брать на себя реальных обязательств. Новые цели Китая мало чем отличаются от заложенных в Парижских соглашениях, что кажется топтанием на месте. Китай собирается выйти на пик своих выбросов к 2030 году и на нейтральность — до 2060 года. И учитывая размер производственных мощностей в этой стране, требуется все-таки поддержать их усилия, вместо неконструктивной критики.
Индия вообще не собирается брать на себя какие-либо обязательства по выбросам, ссылаясь на статус развивающейся экономики. Наряду со странами Африки самостоятельно она не в силах достичь углеродной нейтральности. Все они зависят от международной помощи. И тут все зависит от того, как оперативно развитые страны будут выделять средства. Они, как локомотивы индустриального развития, обязаны финансировать тот ущерб, который уже нанесли своими производствами в прошлом. Теперь же, перенеся их в развивающиеся страны, многие из них готовы умыть руки и создать свой экологический «рай» в каждой отдельной стране. Так это не работает, ведь атмосфера планеты — это система сообщающихся сосудов, и если где-то убыло, обязательно где-то прибудет.
Претензии есть и к нашей стране — зависимость от ископаемых источников энергии и недооценка вреда выбросов. Со вторым аргументом сложно не согласиться, так как в сознании наших сограждан климатические проблемы не имеют веса, многие относятся к этой проблеме как к некому заговору и псевдонаучному явлению.
Что касается первого аргумента, наши огромные запасы природного газа и его использование в генерации электроэнергии позволит нам безболезненно пройти так называемый «переходный период», так как природный газ считается самым чистым ископаемым топливом. Что будет дальше — остается открытым вопросом. В плане выбросов нам на руку играет очень серьезное сокращение промышленного производства после распада СССР. Посудите сами — выбросы парниковых газов сократились до 70% от уровня 1990 года. Проводятся эксперименты по достижению нейтральности в отдельных регионах страны. Нельзя сказать, что ничего не делается, это не так. Но необходима кардинальная смена сознания людей, будущее потомков в наших руках, и нам пора это осознать.
В заключение хотелось бы отметить, что саммит в Глазго может обернуться провалом — велика вероятность того, что участники ни к чему не придут либо обсудят все аспекты ст. 6 Парижских соглашений, где прописаны разные виды учета парниковых выбросов, и разъедутся по домам. Но в идеале должны быть обсуждены торговые квоты на выбросы, «зеленое» финансирование, помощь развивающимся странам, обязательность исполнения так называемых ОНУВов (определяемые на национальном уровне вклады в глобальные меры по снижению выбросов). Хочется надеяться, что участники займутся именно техническими аспектами климатической политики. Было очень много сказано, пора приниматься за практическую реализацию!
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