В субботу из Казани запустят дополнительные поезда до аэропорта

В субботу, 18 декабря, запустят дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Поезд №7602 отправится со станции Казань в 15:30 и прибудет на станцию Аэропорт в 15:50. Поезд №7603 в 22:20 отправится со станции Аэропорт, в столице Татарстана он будет в 22:40. Они будут следовать без промежуточных остановок. Изменения в расписании связаны с проведением ежегодного музыкального фестиваля «Татар жыры» в МВЦ «Казань Экспо».

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Напомним, в сентябре в Казани изменился график пригородных поездов в связи с переходом на зимний режим работы.