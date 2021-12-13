В Нижнекамске построят дорогу к производству холодильного оборудования за 135 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) профинансирует строительство подъездной дороги к компании по производству холодильного оборудовании «Умные машины» в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Общая стоимость строительства дороги — 135 млн рублей. Фонд выделит на эти цели порядка 80 млн рублей. По итогам реализации инвестпроекта планируется создать 300 рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летом 2021 года компания ООО «Умные машины» получила 240 млн рублей по линии Фонда МОНОГОРОДА.РФ на приобретение технологического оборудования. По итогам реализации инвестпроекта мощность предприятия составит 30 тыс. холодильников в год.

На прошлой неделе в Татарстане объявили тендер на проектирование, реконструкцию и содержание автодороги М-7 «Волга» — Секинесь, участок Рагозино — Омарский Починок в Мамадышском районе республики за 268,5 млн рублей.



Татьяна Леухина