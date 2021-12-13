В Нижнекамске построят дорогу к производству холодильного оборудования за 135 млн рублей
Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) профинансирует строительство подъездной дороги к компании по производству холодильного оборудовании «Умные машины» в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Общая стоимость строительства дороги — 135 млн рублей. Фонд выделит на эти цели порядка 80 млн рублей. По итогам реализации инвестпроекта планируется создать 300 рабочих мест.
Летом 2021 года компания ООО «Умные машины» получила 240 млн рублей по линии Фонда МОНОГОРОДА.РФ на приобретение технологического оборудования. По итогам реализации инвестпроекта мощность предприятия составит 30 тыс. холодильников в год.
На прошлой неделе в Татарстане объявили тендер на проектирование, реконструкцию и содержание автодороги М-7 «Волга» — Секинесь, участок Рагозино — Омарский Починок в Мамадышском районе республики за 268,5 млн рублей.
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