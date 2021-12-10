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В Мамадышском районе Татарстана сделают автодорогу за 268,5 млн рублей

11:03, 10.12.2021
В Мамадышском районе Татарстана сделают автодорогу за 268,5 млн рублей
Фото: Олег Тихонов

В Татарстане объявили тендер на проектирование, реконструкцию и содержание автодороги М-7 «Волга» — Секинесь, участок Рагозино — Омарский Починок в Мамадышском районе республики за 268,5 млн рублей. Документация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчику потребуется выполнить проектно-изыскательские, топографо-геодезические и строительно-монтажные работы. При выполнении работ по содержанию автомобильных дорог должны выполняться требования ГОСТ Р 50597-2017. Кроме того, нужно иметь необходимый запас противогололедных реагентов для содержания в зимний период.

Заявки принимаются до 17 декабря 2021 года. Срок выполнения работ — до 31 декабря 2024 года.

Фото: Максим Платонов

Ранее ГКУ «Главтатдортранс» объявил тендер на реконструкцию Горьковского шоссе в Кировском районе Казани за 168,1 млн рублей.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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