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Вечером в Казани наблюдаются 7-балльные пробки

18:33, 13.12.2021 1
Вечером в Казани наблюдаются 7-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя, Гвардейской, Назарбаева. Пробки наблюдаются на улицах Тихомирнова, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной.

7-балльные пробки образовались сегодня утром. Движение было затруднено на улицах Короленко, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Гвардейской, Ломжинской, на проспекте Альберта Камалеева.

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комментарии 1

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  • Анонимно 18:51
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