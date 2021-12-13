Вечером в Казани наблюдаются 7-балльные пробки
В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Вишневского, Аделя Кутуя, Гвардейской, Назарбаева. Пробки наблюдаются на улицах Тихомирнова, Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной.
7-балльные пробки образовались сегодня утром. Движение было затруднено на улицах Короленко, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Гвардейской, Ломжинской, на проспекте Альберта Камалеева.ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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