В Казани утром в понедельник наблюдаются пробки в 7 баллов
В Казани утром в понедельник, 13 декабря, наблюдаются пробки в 7 баллов, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».
В нескольких районах города уже произошли аварии в разных районах города: на ул. Бурхана Шахиди, на просп. Ямашева возле ТЦ «Парк Хаус», на ул. Большая Крыловка и ул. Болотной, на ул. Беломорской, а еще на просп. Победы и на ул. Рихарда Зорге. На этих участках движение автомобилей затруднено.
Основные пробки сосредоточены на ул. Короленко, ул. Николая Ершова, ул. Патриса Лумумбы, ул. Гвардейской, ул. Ломжинской, на просп. Альберта Камалеева.
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