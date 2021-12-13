Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново из-за ошибки

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново из-за ошибки. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций в twitter-аккаунте.

«Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы», — говорится в сообщении.

Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы. Повторная церемония будет проведена в 15:00 СЕТ. — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 13, 2021

Отмечается, что повторная церемония будет проведена в 15.00 по местному времени (17.00 мск).

Сегодня в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Диана Жиленкова