Новости спорта

16:43 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново из-за ошибки

15:49, 13.12.2021
Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново из-за ошибки
Фото: twitter.com

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново из-за ошибки. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций в twitter-аккаунте.

«Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повторная церемония будет проведена в 15.00 по местному времени (17.00 мск).

Сегодня в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Диана Жиленкова
СпортФутбол

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также