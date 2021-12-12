Сегодня в Татарстане похолодает до -25 градусов
В Татарстане сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Ветер северо-восточный умеренный. Утром температура воздуха опустится до -14... -19˚, в низких местах -20... -25˚. Днем ожидается -8... -13˚. На дорогах гололедица.
В Казани максимальная температура воздуха днем составит -9... -11˚.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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