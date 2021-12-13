СК: напавший на монастырь в Серпухове жив и находится в реанимации

В СК опровергли информацию о том, что напавший на гимназию при женском монастыре в Серпухове умер. По данным силовиков, он жив, госпитализирован в реанимацию, сообщает «РИА Новости».



Взрыв самодельного взрывного устройства произошел сегодня утром на территории Серпуховского монастыря в Подмосковье. По предварительным данным, к преступлению причастен бывший ученик православной приходской школы. Есть пострадавшие, среди которых дети. Источник в правоохранительных органах сообщал, что юноша, устроивший взрыв, умер от потери крови.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). На месте происшествия продолжает работать следственно-криминалистическая группа.

Ольга Шагиева