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В казанском поселке девять человек отравились парами хлора — возбуждено дело

14:04, 13.12.2021 4
В казанском поселке девять человек отравились парами хлора — возбуждено дело
Фото: Максим Платонов

В Казани возбудили уголовное дело после отравления детей парами хлора в бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

Утром 13 декабря в казанском поселке Кульсеитово девять человек отравились, предположительно, парами хлора. Среди пострадавших есть трое детей. Все пострадавшие посещали частный бассейн. Шестеро из них все еще находятся под наблюдением врачей в ДРКБ МЗ РТ. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Три человека отказались от госпитализации.

По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Источник «Реального времени» сообщил, что подозреваемых в деле пока нет, никто не задержан.

Казанская прокуратура организовала проверку. В частности, предстоит выяснить, соблюдались ли в бассейне требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Если на то будут основания, ведомство примет меры реагирования.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:21
    "никогда такого небыло" и вот опять. Травятся регулярно - не садят никого.
    Хлор - канцероген и крайне опасен для детского организма, но воз и ныне там.
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  • Анонимно 14:51
    Надо заретить обработку воды в бассейнах хлором
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    Анонимно 15:07
    тут про бассейн ни слова
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  • Анонимно 15:07
    где именно отравились-то?
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