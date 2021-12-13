В казанском поселке девять человек отравились парами хлора — возбуждено дело

Фото: Максим Платонов

В Казани возбудили уголовное дело после отравления детей парами хлора в бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

Утром 13 декабря в казанском поселке Кульсеитово девять человек отравились, предположительно, парами хлора. Среди пострадавших есть трое детей. Все пострадавшие посещали частный бассейн. Шестеро из них все еще находятся под наблюдением врачей в ДРКБ МЗ РТ. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Три человека отказались от госпитализации.



По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Источник «Реального времени» сообщил, что подозреваемых в деле пока нет, никто не задержан.

Казанская прокуратура организовала проверку. В частности, предстоит выяснить, соблюдались ли в бассейне требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Если на то будут основания, ведомство примет меры реагирования.



Ольга Шагиева