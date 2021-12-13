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Назван критерий, по которому закон о QR-кодах в России не потребуется

13:42, 13.12.2021
Назван критерий, по которому закон о QR-кодах в России не потребуется
Фото: realnoevremya.ru

Введение нормы о QR-кодах в России может не потребоваться в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Это допустил глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

«Задача главная ведь не в том, чтобы людей ограничить. Это защитные меры против распространения опасной для жизни и здоровья инфекции. Только это. Как будет ситуация исправляться — может, не потребуется введения мер защитных», — приводит слова Пискарева «РИА Новости».

Минтранс России продолжит проработку деталей закона о системе QR-кодов в общественном транспорте.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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