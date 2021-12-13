Диетолог Селезнева поддержала инициативу ограничить участие детей в рекламе фастфуда

Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог Ксения Селезнева поддержала предложение депутата Госдумы ограничить участие детей в рекламе фастфуда. По ее словам, такая мера поможет снизить желание подражать и лишний раз купить не самый полезный продукт.

«Важно понимать, что пищевое поведение закладывается с детства. Очень важно, что те же подростки, дети младшего возраста видят в семье. Детям можно долго рассказывать, что полезно, а что нет, но гораздо важнее — что они видят, что лежит в холодильнике, в шкафах на полках», — передает слова Селезневой RT.

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В то же время диетолог считает, что такой мерой не удастся полностью справиться с проблемой подросткового ожирения. Подобные случаи продолжают расти. В таком случае нужно просвещать семьи, а также вносить существенные изменения в систему питания в детсадах и школах.

Сегодня стало известно, что депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. По его словам, инициатива предложена для защиты здоровья детей и минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек.

Диана Жиленкова