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Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту аварийного отключения электричества в деревне Азьмушкино

15:41, 10.12.2021
Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту аварийного отключения электричества в деревне Азьмушкино
Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Тукаевского района Татарстана проводит проверку по факту аварийного отключения электричества в деревне Азьмушкино. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство даст оценку работе сетевой организации в части соблюдения требований законодательства об электроснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на электросетях. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура РТ

Несколько дней назад прокуратура республики стала проводить проверку после сообщений в СМИ и соцсетях об инвалиде из Нижнекамска, оставшемся без жилья. По сообщениям СМИ, его выселили из квартиры из-за долгов. Мужчина живет в подъезде в течение нескольких дней.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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