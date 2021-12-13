Волынец: многие готовы удочерить девочку, которую избила мать, но у ребенка есть родной отец

В Казани девочка, над которой издевалась мать и снимала происходящее на видео, остается в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

По ее словам, многие уже сообщили, что готовы удочерить ребенка. Волынец напомнила, что у девочки есть родной отец. Также бабушка со стороны отца обратилась за помощью в установлении опеки.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

«Папа родительских прав не лишен, и по закону он должен воспитывать своего ребенка. К нему есть вопросы: знал ли он об издевательском отношении жены к дочери? Уверяет, что не знал», — говорится в сообщении.

Волынец отметила, что девочку на днях вновь навестят и привезут подарки.

Недавно жительница Казани избила свою годовалую дочь и сняла происходящее на видео, которое попало в Сеть. Кадры вызвали широкий резонанс. Позже мать девочки признала свою вину и рассказала, что избила ребенка из-за конфликта с супругом. Девочку отправили в больницу, а мать арестовали до 7 февраля 2022 года. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2. ст. 117 УК РФ (истязание).



Диана Жиленкова